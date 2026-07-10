Sokak szerint az ötvenes éveket idézi a Tisza politikája

Az ötvenes évek és a besúgóhálózat tért vissza a Tisza-kormánnyal - így értékelik Magyar Péter működését a Fidesz politikusai. A csütörtöki Stop Önkény demonstráción volt olyan résztvevő, aki szinte sírva mesélt a Rákosi-diktatúrában átéltekről. Szerinte ezen az úton indult el az ország.

Amire Magyar Péter és a Tisza készül, az a jogállamunk végét jelenti, egy önkény felé indulnánk el - jelentette ki Hegedűs Barbara, a Fidesz országgyűlési képviselője, a Vagyonvisszaszerzési Hivatal szinte korlátlan jogaira emlékeztetve.

Innentől kezdve nem lesz meg az a jogi védelem a társadalom felé, hanem a jog politika fegyverré válik és Magyar Péternek az erőszakos politikai hatalomgyakorlását semmi sem fogja meggátolni, mi azt mondjuk, hogy innentől bárkivel bármi, bármikor megtörténhet. Az ötvenes évek tért vissza Takács Péter, korábbi államtitkár szerint.

A tüntetésen jelen volt Dopmen is. A rapper szerint riasztó az az agresszió, amit Magyar Péter mutat a Parlamentben és azon kívül.

Magyar Péter megfélemlíteni akar, de valójában ő retteg, a jobboldalban pedig van erő - ezt már Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője mondta.

Magyar Péter gyűlölködni, uszítani, hergelni tud, de a kormányzás az nem megy - tette hozzá Németh Balázs.