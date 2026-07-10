Pócs János szerint Bangó Sándor hallgatása beismerésként értelmezhető

Bangó Sándor hallgatása lényegében egy újabb beismerés arra, hogy a férfit a Tisza Párt lefizette - így reagált híradónknak a Fidesz országgyűlési képviselője arra, hogy Bangó Sándor nem nevezett meg július 9-én senkit a Szőlő utcai botrányban. Pócs János kiemelte, hogy az eset rávilágít arra, hogy Magyar Péter politikai érdekből fizette le Bangó Sándort.

Április végén nyilatkozott a Magyar Márton által vezetett Kontrollnak Bangó Sándor, aki akkor azt mondta, elárulja a nevét annak a jobboldali politikusnak, aki állítása szerint szexuális visszaéléseket követett el a Szőlő utcai javítóintézetben.

A javítóintézet egyik korábbi nevelője azonban később arra hívta fel a figyelmet, hogy állításaiért cserébe Bangó Sándor pénzt kaphatott Magyar Péter öccsétől. Kiss Márió egy telefonbeszélgetést is nyilvánosságra hozott, amivel alátámasztotta állítását.