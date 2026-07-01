Egy ember életét vesztette, és közel ezer fa dőlt ki a Romániában pusztító viharok következtében

Lezárt sugárutak, víz alá került metróállomások és kidőlt fák bénították meg Bukarestet szerda reggel, miután az éjszaka heves vihar söpört végig a román fővároson. Az ítéletidő hatvan romániai településen okozott károkat: egy ember pedig meghalt.
A részletekről Hermann Endre tudósított Bukarestből.
Lezárt sugárutak, víz alá került metróállomások és kidőlt fák bénították meg Bukarestet szerda reggel, miután az éjszaka heves vihar söpört végig a román fővároson. Az ítéletidő hatvan romániai településen okozott károkat: egy ember pedig meghalt.