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Egy ember életét vesztette, és közel ezer fa dőlt ki a Romániában pusztító viharok következtében

A részletekről Hermann Endre tudósított Bukarestből.

  • Hírek
  • 35 perce
  • Forrás: HírTV
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Lezárt sugárutak, víz alá került metróállomások és kidőlt fák bénították meg Bukarestet szerda reggel, miután az éjszaka heves vihar söpört végig a román fővároson. Az ítéletidő hatvan romániai településen okozott károkat: egy ember pedig meghalt.

 

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