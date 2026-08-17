Láncreakció - Leállt a gabonaexport a Fekete-tengeren

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Ukrajna vasárnap az eddigi egyik legnagyobb dróntámadását hajtotta végre Moszkva megye ellen.

A lengyel fegyveres erők hamarosan Európa legnagyobb hadseregévé válhatnak.

Vlagyimir Putyin a közelgő Keleti Gazdasági Fórumon tartandó beszédében fontos kijelentéseket fog tenni, amelyeket a nyugati országoknak figyelemmel kell kísérniük – közölte Anton Kobjakov elnöki tanácsadó.

Az ukrán gabonaexport helyzete kifejezetten súlyos: a fekete-tengeri útvonal gyakorlatilag újra blokádhelyzetbe került.

Donald Trump a Hormuzi-szorost amerikai területté nyilvánítja a Teheránnal folytatott háború befejezése után.

Az ukrán gabonaexport helyzete kifejezetten súlyos: a fekete-tengeri útvonal gyakorlatilag újra blokádhelyzetbe került. Az elmúlt hetek orosz támadásai miatt a kikötők forgalma erősen visszaesett. A Reuters szerint augusztus első felében az ukrán gabonaexport 76 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, eáadásul az alternatív útvonalat is támadják: Ukrajna legfontosabb dunai gabonaexport-kikötőjére is csapást mértek az orosz erők. A probléma azért különösen súlyos, mert a tengeri útvonal kiesését egyelőre nem lehet szárazföldön pótolni. A JPMorgan arra figyelmeztet, hogy a következő globális élelmiszerválság már jövőre kitörhet

A JPMorgan friss elemzése arra figyelmeztet, hogy a következő globális élelmiszerválság már formát ölthet , amit az elemzői által „öt W”-ként leírtak vezérelnek : háború, időjárás, raktározás, víz és hulladék.