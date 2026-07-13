Felállhat a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal

A miniszterelnök korábban ismertette, hogy a hivatal feladata a jogellenesen megszerzett közvagyon felkutatása, azonosítása és visszaszerzése, valamint a hasonló visszaélések jövőbeni megelőzése lenne.
Ma szavaz az Országgyűlés az Alaptörvény 17. módosításáról, így létrejöhet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal.
A miniszterelnök korábban ismertette, hogy a hivatal feladata a jogellenesen megszerzett közvagyon felkutatása, azonosítása és visszaszerzése, valamint a hasonló visszaélések jövőbeni megelőzése lenne.