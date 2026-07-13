Kiemelt videók

Felállhat a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal

Ma szavaz az Országgyűlés az Alaptörvény 17. módosításáról, így létrejöhet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

 A miniszterelnök korábban ismertette, hogy a hivatal feladata a jogellenesen megszerzett közvagyon felkutatása, azonosítása és visszaszerzése, valamint a hasonló visszaélések jövőbeni megelőzése lenne. 

 

Továbbiak a témában