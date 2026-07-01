Folytatódik a drónháború Oroszország és Ukrajna között, ketten meghaltak Zaporizzsjánál

Egyre intenzívebbé válik az orosz-ukrán háború drón- és légicsapás sorozata: miközben Romániában orosz drónt semmisítenek meg az ukrán határ közelében, a délkelet-ukrajnai Zaporizzsjában 2 civil életét követelő halálos támadás történt.
Ukrajna orosz energetikai és stratégiai létesítményeket bombáz, az Európai Unió pedig további pénzeket folyósít Kijevnek.
Egyre intenzívebbé válik az orosz-ukrán háború drón- és légicsapás sorozata: miközben Romániában orosz drónt semmisítenek meg az ukrán határ közelében, a délkelet-ukrajnai Zaporizzsjában 2 civil életét követelő halálos támadás történt.