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Folytatódik a drónháború Oroszország és Ukrajna között, ketten meghaltak Zaporizzsjánál

Ukrajna orosz energetikai és stratégiai létesítményeket bombáz, az Európai Unió pedig további pénzeket folyósít Kijevnek.

  • Hírek
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  • Forrás: HírTV
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Egyre intenzívebbé válik az orosz-ukrán háború drón- és légicsapás sorozata: miközben Romániában orosz drónt semmisítenek meg az ukrán határ közelében, a délkelet-ukrajnai Zaporizzsjában 2 civil életét követelő halálos támadás történt. 

 

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