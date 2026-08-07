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Kormányzati sajtótájékoztató Magyar Péter részvételével – Élő közvetítés 14 órától a HírTV-n

Pénteken 14 órától tartják a legújabb kormányzati sajtótájékoztatót, amelyen a megszokott szereplők mellett Magyar Péter miniszterelnök is részt vesz. A HírTV élőben közvetíti a tájékoztatót, így nézőink első kézből, valós időben követhetik a helyszínen elhangzó bejelentéseket és a felmerülő kérdéseket.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
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A sajtótájékoztatón a legfrissebb belföldi és gazdaságpolitikai döntések mellett kiemelt szerepet kaphatnak az aktuális energetikai kérdések is.

 

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