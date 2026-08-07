Kormányzati sajtótájékoztató Magyar Péter részvételével – Élő közvetítés 14 órától a HírTV-n

Pénteken 14 órától tartják a legújabb kormányzati sajtótájékoztatót, amelyen a megszokott szereplők mellett Magyar Péter miniszterelnök is részt vesz. A HírTV élőben közvetíti a tájékoztatót, így nézőink első kézből, valós időben követhetik a helyszínen elhangzó bejelentéseket és a felmerülő kérdéseket.