Kormányzati sajtótájékoztató Magyar Péter részvételével – Élő közvetítés 14 órától a HírTV-n

A sajtótájékoztatón a legfrissebb belföldi és gazdaságpolitikai döntések mellett kiemelt szerepet kaphatnak az aktuális energetikai kérdések is.
Pénteken 14 órától tartják a legújabb kormányzati sajtótájékoztatót, amelyen a megszokott szereplők mellett Magyar Péter miniszterelnök is részt vesz. A HírTV élőben közvetíti a tájékoztatót, így nézőink első kézből, valós időben követhetik a helyszínen elhangzó bejelentéseket és a felmerülő kérdéseket.
A sajtótájékoztatón a legfrissebb belföldi és gazdaságpolitikai döntések mellett kiemelt szerepet kaphatnak az aktuális energetikai kérdések is.