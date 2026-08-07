Államfőválasztás: a Fidesz szerint illegitim lesz az új elnök

A Fidesz soha nem fogja támogatni az tiszás önkény újabb színjátékát - mondta Bóka János híradónknak a Tisza-frakció hirtelen jött, keddi államfő választásával kapcsolatban. A politikus szerint akárkit is jelöl a Tisza, az új köztársasági elnök illegitim lesz, ugyanis Sulyok Tamást indokolatlanul, alkotmánymódosítással távolították el a helyéről.

A tiszás Hallerné Nagy Anikó tájékoztatása szerint a titkos szavazás kedden 9 óra 40 perckor kezdődik, a szavazatok összeszámlálásával együtt pedig maximum másfél órát vesz igénybe.