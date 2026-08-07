A kölcsönös dróntámadások egyre nagyobb gazdasági károkat okoznak

Az ukrajnai háború már az orosz gazdaság egyik legnagyobb online kereskedőjét, a Wildberriest is súlyosan érinti: ukrán dróntámadások bénítják a vállalat logisztikai hálózatát, miközben orosz csapások továbbra is ukrán célpontokat érnek. A kölcsönös dróntámadások miatt raktárak semmisülnek meg, vállalkozások kerülnek veszélybe, az ENSZ pedig ismét azonnali tűzszünetre szólította fel a két országot.

Közben Volodimir Zelenszkij új európai rakétaelhárító programról számolt be, miközben egy friss felmérés szerint Ukrajnában továbbra is a katonai vezetők élvezik a legnagyobb társadalmi bizalmat.