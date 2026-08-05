2500 tűzoltó és 1500 katona harcol a lángokkal éjjel-nappal

Az idei nyár nemcsak a hőség, hanem a pusztító erdőtüzek miatt is történelmi lehet Európában. Franciaországban és Spanyolországban százezreknek kellett elhagyniuk otthonaikat, miközben a lángok már városokat és híres borvidékeket is fenyegetnek.

Több mint 220 000 embert kellett kitelepíteni egy délnyugat-franciaországi megyéből a tovább terjedő erdőtüzek miatt, majd további 55 000 lakos evakuálását rendelték el Bordeaux külvárosában. A tüzek eddig legalább 42 000 hektárnyi területet perzseltek fel. A tűzoltók jelenleg is dolgoznak az oltáson.

A katasztrófa megfékezésére 2500 tűzoltóból és 1500 katonából álló, éjjel-nappali erőt vezényeltek. A tűz frontvonalában az erdőből egy széles területet kivágva tűzgátakat vájtak, hogy megállítsák a tűz terjedését.



Éjszakánként a tűzoltók munkáját a szél is nehezítette és egyre súlyosabb helyzettel szembesültek, így az ottmaradt helyieket azonnal evakuálni kellett.