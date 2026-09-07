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Kijev a tél átvészelésére, Amerika a békére készül

Súlyos humanitárius katasztrófára és a gazdasági kapacitások drasztikus rombolására figyelmeztetnek a szakértők Ukrajnában, miközben a béketárgyalások továbbra is a patthelyzet jeleit mutatják. Dunda György, a HírTV kárpátaljai tudósítója a Napindítóban számolt be a diplomáciai háttéregyeztetésekről, az amerikai béketervekről, valamint a Kijevet ért belső gazdasági bírálatokról.

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A tudósítás szerint míg az ukrán lakosság és a gazdasági szereplők a háború mielőbbi lezárását várják a béketárgyalásoktól, Volodimir Zelenszkij elnök a harcok téli folytatására és további katonai segítségre készül. Bár a háttérben amerikai közvetítéssel körvonalazódnak bizonyos béketervek – köztük területi kivonulások, ENSZ-békefenntartók jelenléte és választások lehetősége –, a hivatalos kijevi álláspont továbbra sem enged a kompromisszumoknak. Mindeközben a gazdasági fronton is nő a feszültség: az ukrán üzleti szféra és a Forbes helyi kiadása azzal vádolja a katonai vezetés megalapozatlan döntéseit, hogy azok pusztító orosz válaszcsapásokat vontak maguk után, beláthatatlan károkat okozva az ország infrastruktúrájában.

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