Kijev a tél átvészelésére, Amerika a békére készül

A tudósítás szerint míg az ukrán lakosság és a gazdasági szereplők a háború mielőbbi lezárását várják a béketárgyalásoktól, Volodimir Zelenszkij elnök a harcok téli folytatására és további katonai segítségre készül. Bár a háttérben amerikai közvetítéssel körvonalazódnak bizonyos béketervek – köztük területi kivonulások, ENSZ-békefenntartók jelenléte és választások lehetősége –, a hivatalos kijevi álláspont továbbra sem enged a kompromisszumoknak. Mindeközben a gazdasági fronton is nő a feszültség: az ukrán üzleti szféra és a Forbes helyi kiadása azzal vádolja a katonai vezetés megalapozatlan döntéseit, hogy azok pusztító orosz válaszcsapásokat vontak maguk után, beláthatatlan károkat okozva az ország infrastruktúrájában.