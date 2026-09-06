A kontextus magyarázhat egy mondatot, de nem teszi meg nem történtté

Lannert Judit szerint „színtiszta manipuláció”, hogy 2023-as szakértői nyilatkozatának részleteit ma miniszteri álláspontként mutatják be. Valóban fontos a dátum és a teljes szövegkörnyezet: az interjúban az akkori oktatási rendszer működését bírálta, és azt is hangsúlyozta, hogy különböző típusú pedagógusokra van szükség. Csakhogy a vitatott mondatok ettől még elhangzottak. A valódi kérdés ezért egyszerű: Lannert Judit ma is úgy gondolja-e, hogy túl sok a kisiskola, vezetőket kellene lecserélni, és a rendszer nem az önállóan gondolkodó, innovatív embereket vonzza? A „manipuláció” szó erre önmagában nem válasz.