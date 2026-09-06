A legriasztóbb nem az, ami a Mandinerrel történt, hanem hogy Magyar Péter előre elmondta, mi fog történni

Júniusban Magyar Péter még nyíltan arról beszélt a Parlamentben, hogy az államhoz kerülő Mandinernél „nekünk kell majd meghatározni” a megjelenő tartalmat. Szeptemberben Kármán András pénzügyminiszter utasítására felmentették Kereki Gergőt, Magyar pedig közölte, hogy leállítják az általa „hazug propagandalapnak” nevezett Mandiner finanszírozását.

Jogilag lehet tulajdonosi jogokról beszélni. Politikailag azonban egészen más kép rajzolódik ki, ha a miniszterelnök előbb a tartalom meghatározását helyezi kilátásba, majd saját kormánya személyi és pénzügyi döntéseket hoz egy vele szemben kritikus lapról. Kacsoh Dánielék válasza közben már formálódik: Konfront néven új konzervatív médiumot indítanának.