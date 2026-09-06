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Egy szóváltásból emberölési kísérlet lett: megszületett a jogerős ítélet

Egy szóváltás után autóba szállt, felhajtott a járdára, majd elütötte két haragosát. A Pécsi Ítélőtábla emberölési kísérlet miatt jogerősen tíz év fegyházra ítélte a férfit.

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Egy hétköznapi konfliktus néhány perc alatt életveszélyes támadássá fajult. A férfi egy szóváltást követően autóba ült, majd a járdára felhajtva elütötte két haragosát. Az ügyben a Pécsi Ítélőtábla szerdán hozott jogerős döntést: emberölési kísérlet miatt tíz év fegyházbüntetést szabott ki. Az eset hátborzongató emlékeztető arra, milyen vékony lehet a határ indulat és visszafordíthatatlan erőszak között. Egyetlen döntés másodpercek alatt áldozatokat és évtizedes következményeket teremthet.

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