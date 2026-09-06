Bekopogott a piaci áramár a magyar háztartások ajtaján

Szeptember 1-jétől igényelhető az MVM dinamikus D tarifája, amely 2027-től a rezsicsökkentett mennyiség feletti fogyasztás árát a villamosenergia-piac mozgásához köti. Egyelőre önkéntes, és megfelelő fogyasztási időzítéssel akár megtakarítást is hozhat. Csakhogy Brüsszel évek óta a piaci alapú árazás és a dinamikus tarifák nagyobb szerepét sürgeti, miközben az uniós szabályok a fix áras szerződés lehetőségét is védik.

A kérdés ezért nem az, megszűnt-e ma a rezsicsökkentés. Hanem az, hogy ez egy új lehetőség a fogyasztóknak, vagy egy hosszabb átállás első lépcsője? Kapcsoljuk Tóth Máté energiajogászt.