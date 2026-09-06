Ha Lannert ennyire kevésre tartja a jelenlegi pedagógustársadalmat, hogyan akarja vezetni?

Lannert Judit vitatott mondatai nem friss miniszteri kijelentések: 2023-ban, oktatási szakértőként beszélt arról, hogy a rendszer szerinte kevésbé vonzza az önállóan gondolkodó, innovatív pedagógusokat. Az interjúban a kisiskolák átszervezését és az igazgatói kör lecserélését is felvetette, igaz, részletesebb kontextusban rendszerszintű reformokról beszélt.

A politikai kérdés ettől még megmarad: hogyan kérhet ma bizalmat és együttműködést a pedagógusoktól az a miniszter, akinek korábbi diagnózisában éppen ők jelentették a rendszer egyik problémáját?