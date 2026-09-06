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Ha Lannert ennyire kevésre tartja a jelenlegi pedagógustársadalmat, hogyan akarja vezetni?

Lannert Judit 2023-ban arról beszélt, hogy a jelenlegi rendszerhez alkalmazkodó pedagógusok között kevés az önállóan gondolkodó, innovatív ember, igazgatókat cserélt volna és a kisiskolák rendszerét is átalakítaná. Ma ő kéri ugyanezen tanárok bizalmát.

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Lannert Judit vitatott mondatai nem friss miniszteri kijelentések: 2023-ban, oktatási szakértőként beszélt arról, hogy a rendszer szerinte kevésbé vonzza az önállóan gondolkodó, innovatív pedagógusokat. Az interjúban a kisiskolák átszervezését és az igazgatói kör lecserélését is felvetette, igaz, részletesebb kontextusban rendszerszintű reformokról beszélt. 

A politikai kérdés ettől még megmarad: hogyan kérhet ma bizalmat és együttműködést a pedagógusoktól az a miniszter, akinek korábbi diagnózisában éppen ők jelentették a rendszer egyik problémáját?

 

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