Elég volt: a Kossuth térről üzentek Magyar Péter kormányának

Pócs János a Kossuth téri békés demonstráción úgy fogalmazott: amit Magyar Péter és kormánya művel, az ellen fel kell szólalni, és a Tisza szerinte diktatórikus irányával szemben minden törvényes eszközzel fel kell lépni. A rendezvényen más felszólalók is jogállami aggályokról, intézményi átalakításokról és a nemzeti oldal újjászervezésének szükségességéről beszéltek.

A politikai üzenet egyre világosabb: a választási vereség után a jobboldal nem eltűnni készül, hanem újraszervezni az ellenállást Magyar Péter kormányával szemben.