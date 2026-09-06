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Elég volt: a Kossuth térről üzentek Magyar Péter kormányának

Pócs János szerint minden törvényes eszközzel fel kell lépni a Tisza-kormány szerinte diktatórikus politikája ellen. A Kossuth téren már nem pusztán elégedetlenség, hanem egy szélesebb nemzeti ellenállás megszervezésének igénye is megjelent.

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Pócs János a Kossuth téri békés demonstráción úgy fogalmazott: amit Magyar Péter és kormánya művel, az ellen fel kell szólalni, és a Tisza szerinte diktatórikus irányával szemben minden törvényes eszközzel fel kell lépni. A rendezvényen más felszólalók is jogállami aggályokról, intézményi átalakításokról és a nemzeti oldal újjászervezésének szükségességéről beszéltek. 

A politikai üzenet egyre világosabb: a választási vereség után a jobboldal nem eltűnni készül, hanem újraszervezni az ellenállást Magyar Péter kormányával szemben.

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