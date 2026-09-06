Kiemelt videók

A politikában ingyen lehet ígérni, kormányon azonban minden mondat mellé számla érkezik

Béremelési ígéretcunamit indított Magyar Péter, miközben már a miniszterelnöki alkalmassága is vita tárgya. Közben bővítenék a vagyonelkobzást, Brüsszelnek pedig tovább ketyeg a napi egymillió euró. A Csörtében most minden ígéret mellé odatesszük a számlát.

  • Csörte
  • 1 órája
  • Frissítve: 1 órája
Vágólapra másolva!

FEDEZETLEN? Magyar Péter újabb béremeléseket ígér, de a Csörtében azt kérdezzük: milyen költségvetési fedezetből, milyen ütemezéssel, és mit kell majd ezért feladni?

ELKOBZÁS: A kormány tovább bővítené a vagyonelkobzás lehetőségét, bizonyos esetekben olyan vagyonra is, amelynek tulajdonosa maga nem követett el bűncselekményt. Hol végződik az elszámoltatás, és hol kezdődik a tulajdonbiztonság veszélyeztetése?

EGYMILLIÓ NAPONTA: A migrációs bírság tovább ketyeg. Magyar Péter már igazságtalannak nevezi azt a brüsszeli büntetést, amelyért ellenzékben még Orbán Viktort hibáztatta. Három ügy, három konfliktus, egy közös kérdés: mennyit ér a politikai ígéret, amikor végre fizetni is kell érte?

 

Továbbiak a témában