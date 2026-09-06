A politikában ingyen lehet ígérni, kormányon azonban minden mondat mellé számla érkezik

FEDEZETLEN? Magyar Péter újabb béremeléseket ígér, de a Csörtében azt kérdezzük: milyen költségvetési fedezetből, milyen ütemezéssel, és mit kell majd ezért feladni?

ELKOBZÁS: A kormány tovább bővítené a vagyonelkobzás lehetőségét, bizonyos esetekben olyan vagyonra is, amelynek tulajdonosa maga nem követett el bűncselekményt. Hol végződik az elszámoltatás, és hol kezdődik a tulajdonbiztonság veszélyeztetése?

EGYMILLIÓ NAPONTA: A migrációs bírság tovább ketyeg. Magyar Péter már igazságtalannak nevezi azt a brüsszeli büntetést, amelyért ellenzékben még Orbán Viktort hibáztatta. Három ügy, három konfliktus, egy közös kérdés: mennyit ér a politikai ígéret, amikor végre fizetni is kell érte?