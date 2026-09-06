Nem volt objektív pontrendszer az NVVH vezetőjének kiválasztásánál

Egyre nehezebb követni az NVVH vezetőjének kiválasztásáról adott tiszás magyarázatokat. A frakció korábban még a három legtöbb pontot kapó pályázóról, sőt a „negyedik legmagasabb pontot” szerző jelöltről is beszélt. Hallerné Nagy Anikó, aki maga is részt vett az eljárásban, most azt mondta: nem volt pontokban kifejezhető objektív rendszer, a bizottsági tagok saját sorrendet készítettek, majd egyeztetéssel jutottak el a végső jelöltekhez.

Ez már nem apró kommunikációs hiba. Egy rendkívüli jogosítványokkal felruházott hivatalnál alapvető bizalmi kérdés, hogy a vezető kiválasztásáról ugyanazt a történetet mondja-e ma a Tisza, mint amit tegnap mondott.