A Tisza győzelme után egyre többen érzik úgy, hogy nem maradhatnak csendben

A Tisza Párt áprilisi választási győzelme óta már több alkalommal vonult utcára a nemzeti oldal. Szombaton a KözTér „Ne féljetek! 2.0” rendezvényén nemcsak a kormánnyal szembeni elégedetlenség jelent meg: a résztvevők közös gondolkodásról, összetartozásról és a jobboldal jövőjéről beszéltek.

A kérdés most az, hogy egy-egy demonstrációból létrejöhet-e tartós politikai közösség és új ellenzéki erő. Kapcsoljuk Renge Zsoltot, a rendezvény egyik szervezőjét, akit arról kérdezünk: sikerült-e elérni azt, amit kitűztek.