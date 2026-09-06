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Nem az a kérdés, honnan érkezik az uniós pénz, hanem hogy végül kinek épít vele piacot a Tisza Párt

Tuzson Bence szerint a Tisza gazdaságpolitikájának valódi nyertesei nyugat-európai vállalatok lehetnek. Kapitány István közben maga mondja: ne féljünk a külföldi szereplőktől. A kérdés csak az, kié lesz végül a hozzáadott érték.

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Tuzson Bence a Bayer Show-ban arra figyelmeztetett: az uniós forrásokból létrejövő beruházások végső haszonélvezői könnyen nyugat-európai nagyvállalatok lehetnek. Kapitány István ugyanakkor hangsúlyozza: a szélerőműveket nem EU-pénzből, hanem magántőkéből építik, az 1,5 milliárd eurós uniós forrás a hálózat fejlesztésére megy, és magyar cégeket is be akarnak vonni. 

De éppen itt kezdődik a valódi gazdaságpolitikai vita: ha közpénzből tesszük alkalmassá a rendszert az új beruházásokra, miközben a technológiát és a tőkét külföldi óriáscégek adják, mekkora része marad Magyarországon az így létrejövő értéknek?

 

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