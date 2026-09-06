Nem az a kérdés, honnan érkezik az uniós pénz, hanem hogy végül kinek épít vele piacot a Tisza Párt

Tuzson Bence a Bayer Show-ban arra figyelmeztetett: az uniós forrásokból létrejövő beruházások végső haszonélvezői könnyen nyugat-európai nagyvállalatok lehetnek. Kapitány István ugyanakkor hangsúlyozza: a szélerőműveket nem EU-pénzből, hanem magántőkéből építik, az 1,5 milliárd eurós uniós forrás a hálózat fejlesztésére megy, és magyar cégeket is be akarnak vonni.

De éppen itt kezdődik a valódi gazdaságpolitikai vita: ha közpénzből tesszük alkalmassá a rendszert az új beruházásokra, miközben a technológiát és a tőkét külföldi óriáscégek adják, mekkora része marad Magyarországon az így létrejövő értéknek?