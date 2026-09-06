A Kossuth téren most nemcsak egy kormány ellen tiltakoztak, hanem egy új jobboldal mellett kezdtek érvelni

A KözTér által szervezett „Ne féljetek! 2.0” nem klasszikus demonstrációként indult: a szervezők közös gondolkodást, civil megszólalásokat és a jobboldal jövőjéről szóló párbeszédet ígértek. Skrabski Fruzsina egy új, összefogásra épülő történetet sürgetett, Huth Gergely pedig a sokszínű nemzeti oldal szélesebb szövetségéről beszélt. Más felszólalók önvizsgálatot és a fiatalok visszanyerését is fontosnak nevezték.

A Kossuth tér üzenete így túlmutatott Magyar Péter kormányának kritikáján: ha a nemzeti oldal vissza akar térni, nem elég megmondania, mit utasít el. Azt is meg kell mutatnia, milyen országot akar helyette felépíteni.