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A Kossuth téren most nemcsak egy kormány ellen tiltakoztak, hanem egy új jobboldal mellett kezdtek érvelni

Nem egyszerű kormányellenes tüntetés zajlott a Kossuth téren. A „Ne féljetek! 2.0” résztvevői már arról beszéltek, hogyan lehet önvizsgálattal, új kezdeményezésekkel és szélesebb összefogással újjászervezni a nemzeti oldalt.

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A KözTér által szervezett „Ne féljetek! 2.0” nem klasszikus demonstrációként indult: a szervezők közös gondolkodást, civil megszólalásokat és a jobboldal jövőjéről szóló párbeszédet ígértek. Skrabski Fruzsina egy új, összefogásra épülő történetet sürgetett, Huth Gergely pedig a sokszínű nemzeti oldal szélesebb szövetségéről beszélt. Más felszólalók önvizsgálatot és a fiatalok visszanyerését is fontosnak nevezték. 

A Kossuth tér üzenete így túlmutatott Magyar Péter kormányának kritikáján: ha a nemzeti oldal vissza akar térni, nem elég megmondania, mit utasít el. Azt is meg kell mutatnia, milyen országot akar helyette felépíteni.

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