Ceutai migrációs válság: az EP-ben is vita alakult ki a határvédelemről

Még 5 ezer migráns lehet Ceutában, 48 nappal a tömeges beérkezés után - ezt a spanyol kormány közölte. Egy helyi influenszer azonban úgy véli, hogy ennél jóval magasabb számról lehet szó.

A történtekről most az Európai Parlamentben is vita zajlott: míg a Patrióták Európáért képviselői a határvédelem szigorítását sürgették, az uniós migrációs biztos a migrációs paktum és a visszaküldési szabályok alkalmazását hangsúlyozta.

Magnus Brunner, az Európai Uniós migrációért felelős biztosa a vita során azt emlegette, hogy az EU-nak a határvédelem mellett a migrációs paktum, a visszaküldési szabályok és a biztonságos országok rendszere révén is kezelnie kell a ceutai válságot.

Gál Kinga, fideszes EP-képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy a ceutai válságot az uniós migrációs politika is előidézte, és úgy látja, a határok védelmének elmulasztása egész Európa biztonságát és jövőjét veszélyezteti.