Kiemelt videók

Megmenekülhet a bezárástól a tószegi Accel Hunland bicikligyár

A Világgazdaság információi szerint egy új befektető veszi át az üzemet.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

 Az egyelőre ismeretlen befektetővel való tárgyalásokat a tószegi polgármester is megerősítette, ugyanakkor azt is hozzátette: még így is több mint 300 dolgozónak mondtak fel a napokban és csak 100 főt foglalkoztatnának tovább. 

 

Továbbiak a témában