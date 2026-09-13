Megmenekülhet a bezárástól a tószegi Accel Hunland bicikligyár

Az egyelőre ismeretlen befektetővel való tárgyalásokat a tószegi polgármester is megerősítette, ugyanakkor azt is hozzátette: még így is több mint 300 dolgozónak mondtak fel a napokban és csak 100 főt foglalkoztatnának tovább.
A Világgazdaság információi szerint egy új befektető veszi át az üzemet.
Az egyelőre ismeretlen befektetővel való tárgyalásokat a tószegi polgármester is megerősítette, ugyanakkor azt is hozzátette: még így is több mint 300 dolgozónak mondtak fel a napokban és csak 100 főt foglalkoztatnának tovább.