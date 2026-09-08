Volodimir Zelenszkij felvetette egy új háromoldalú tárgyalási forduló lehetőségét

Az adás további témái között volt:

Zelenszkij szerint az Egyesült Államok támogatja az Ukrajnának szánt „téli segélycsomagot”.

Zelenszkij: Az amerikai küldöttek a feszültségcsökkentő intézkedésekről tárgyaltak Kijevben.

Oroszország: A szentpétervári német konzulátus bezárása, válaszul egy hasonló német döntésre.

Az amerikai delegáció moszkvai és kijevi látogatásai újra feléleszthetik a háromoldalú diplomáciai egyeztetéseket. A HírTV Napindító című műsorának vendége, Siklósi Péter biztonságpolitikai szakértő szerint Washingtonnak a közeledő félidős választások és a Kínával való stratégiai rivalizálás miatt sürgős lenne a konfliktus lezárása. Az orosz-ukrán fronton ugyanakkor a felek továbbra sem hajlandóak területi és katonai kompromisszumokra, így a közelgő ősz leginkább diplomáciai erőfitogtatást hozhat.