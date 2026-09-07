Csődöt mondott a liberális fősodor – Németh Balázs az AfD történelmi sikeréről

Véleménye szerint az Alternatíva Németországért (AfD) kiemelkedő szereplése és elért sikere egyértelműen azt mutatja, hogy átrendeződés tanúi vagyunk a kontinensen. Hangsúlyozta, hogy a liberális fősodor és a média minden eszközt bevetett a kampány során – beleértve a folyamatos megbélyegzést és a „szélsőjobboldalizást” –, azonban ez a taktika a választók körében már egyre kevésbé működik.

Németh Balázs kiemelte, hogy az AfD által elért, több mint 43 százalékos eredmény nemcsak a helyi politikai felállásban jelent mérföldkövet, hanem egész Európa számára fontos üzenetet hordoz. A politikus szerint a politikai ellenszél ellenére elért győzelem azt bizonyítja, hogy a választók nyitottak az új alternatívákra és a változásra. Záró gondolatként határozottan kijelentette: a jelenlegi tendenciák azt mutatják, hogy a jövő Európában egyértelműen a patriótáké, a mostani eredmények pedig csak a kezdetét jelentik egy szélesebb körű politikai fordulatnak.