Érdemes körülnézni a családi örökségben és a régóta őrzött tárgyak között

Fertőszögi Péter művészeti igazgatóval a jelenlegi műtárgypiaci trendekről, a szecesszió és a retro bútorok iránti töretlen keresletről, valamint az online értékbecslés egyszerű lépéseiről beszélgettünk.
Milliós értékű Zsolnay-váza ajtótámaszként, elfeledett festmény a sarokban – gyakran a tulajdonosok sem tudják, mekkora kincseken ülnek. A BÁV ART október elejéig tartó felvásárlási kampányában a 88. művészeti aukciójára gyűjti a különleges tételeket.
Fertőszögi Péter művészeti igazgatóval a jelenlegi műtárgypiaci trendekről, a szecesszió és a retro bútorok iránti töretlen keresletről, valamint az online értékbecslés egyszerű lépéseiről beszélgettünk.