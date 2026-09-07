Érdemes körülnézni a családi örökségben és a régóta őrzött tárgyak között

Milliós értékű Zsolnay-váza ajtótámaszként, elfeledett festmény a sarokban – gyakran a tulajdonosok sem tudják, mekkora kincseken ülnek. A BÁV ART október elejéig tartó felvásárlási kampányában a 88. művészeti aukciójára gyűjti a különleges tételeket.