Magyar Péter: Indul a Szent István vidékfejlesztési program

Magyar Péter napirend előtti felszólalásában többek között egy új vidékfejlesztési program elindításáról beszélt. Emellett arról is szót ejtett, hogy szerinte a megyei önkormányzati rendszer a jelen formájában feleslegessé és okafogyottá vált.
A keddi parlamenti ülés a miniszterelnök beszédével indult.
Magyar Péter napirend előtti felszólalásában többek között egy új vidékfejlesztési program elindításáról beszélt. Emellett arról is szót ejtett, hogy szerinte a megyei önkormányzati rendszer a jelen formájában feleslegessé és okafogyottá vált.