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Magyar Péter: Indul a Szent István vidékfejlesztési program

A keddi parlamenti ülés a miniszterelnök beszédével indult.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Frissítve: 1 órája
  • Forrás: HírTV
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Magyar Péter napirend előtti felszólalásában többek között egy új vidékfejlesztési program elindításáról beszélt. Emellett arról is szót ejtett, hogy szerinte a megyei önkormányzati rendszer a jelen formájában feleslegessé és okafogyottá vált.

 

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