"Egy valódi háború kezdete" - így véleményezte az orosz külügyminiszter, hogy Németország Oroszországot tette felelőssé a lipcsei repülőtér elleni dróntámadásért.

Szergej Lavrov vasárnap azt állította, hogy a német kancellár a vezető európai katonai hatalom szerepére készíti fel országát, és ezzel gyakorlatilag hadat üzen Oroszországnak. A német vádakat diplomáciai és kulturális intézmények bezárása, valamint orosz válaszlépések követték.

Moszkva szerint Berlin bizonyítékokat gyártott, hogy Oroszországot hibáztathassa. Augusztus elején egy robbanóanyaggal felszerelt drónt találtak a lipcsei repülőtéren ukrán teherszállító repülőgépek közelében.

A téma kapcsán Bendarzsevszkij Antont, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját kérdeztük.