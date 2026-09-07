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Lavrov szerint Németország gyakorlatilag hadat üzent Oroszországnak

Diplomáciai háború robbant ki Berlin és Moszkva között.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
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"Egy valódi háború kezdete" - így véleményezte az orosz külügyminiszter, hogy Németország Oroszországot tette felelőssé a lipcsei repülőtér elleni dróntámadásért.

Szergej Lavrov vasárnap azt állította, hogy a német kancellár a vezető európai katonai hatalom szerepére készíti fel országát, és ezzel gyakorlatilag hadat üzen Oroszországnak. A német vádakat diplomáciai és kulturális intézmények bezárása, valamint orosz válaszlépések követték. 

Moszkva szerint Berlin bizonyítékokat gyártott, hogy Oroszországot hibáztathassa. Augusztus elején egy robbanóanyaggal felszerelt drónt találtak a lipcsei repülőtéren ukrán teherszállító repülőgépek közelében.

A téma kapcsán Bendarzsevszkij Antont, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját kérdeztük.

 

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