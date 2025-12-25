Lőrincz Tamás: Fantasztikus évet zárt a magyar birkózás, de a java még hátravan

Ünnepi hangulatban, de a jövőbe tekintve értékelt Lőrincz Tamás, aki szerint a kemény munka ismét meghozta gyümölcsét. Az olimpiai bajnok klasszis, aki jelenleg a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia szakmai igazgatójaként irányítja a szakmai munkát, úgy látja: ez egy igazán fantasztikus év volt a sportág történetében. A szőnyegen elért nagyszerű eredmények bizonyítják, hogy a hazai tehetséggondozás és a szakmai háttér világszínvonalú. A vezetőség és a versenyzők is nagy reményekkel tekintenek a következő esztendőre, hiszen a magyar birkózás lendülete töretlen. A cél nem csupán a szinten tartás, hanem az újabb csúcsok meghódítása a nemzetközi mezőnyben.