Cél, hogy minden vármegye legyen érintett a kiemelt vidéki sportfejlesztési programban

dr. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár: „Ez tervünk volt a kollégákkal együtt, dr. Baji Balázzsal és valamenni kollégánkkal együtt, hogy minden vármegye legyen érintett a kiemelt vidéki sportfejlesztési programunkban. 2026 január 1-től az immáron így van. Ha ezt a diát nézzük, akkor erre utaltam a legelején. Évente nagyságrendileg 8 milliárd forint támogatás érkezett ebbe a vármegyébe a sport jogcímén. Az, hogy a sport kiemelt stratégiai ágazat az biztos. Az, hogy ez a támogatás Európa szinten, de világszinten is azt gondolom, hogy egyedülálló az is biztos.”