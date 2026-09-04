Világbajnoki lázban ég Szilvásvárad

A Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban és a környező erdőkben felállított pályákon rekordlétszámú mezőny gyűlt össze: több mint 800 versenyző mérkőzik meg egymással, köztük 228 magyar íjászért szoríthatunk.
Keddtől egészen vasárnapig a Heves vármegyei település ad otthont az 5. HDH-IAA 3D Íjász Világbajnokságnak.
A Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban és a környező erdőkben felállított pályákon rekordlétszámú mezőny gyűlt össze: több mint 800 versenyző mérkőzik meg egymással, köztük 228 magyar íjászért szoríthatunk.