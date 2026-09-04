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Világbajnoki lázban ég Szilvásvárad

Keddtől egészen vasárnapig a Heves vármegyei település ad otthont az 5. HDH-IAA 3D Íjász Világbajnokságnak.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
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A Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban és a környező erdőkben felállított pályákon rekordlétszámú mezőny gyűlt össze: több mint 800 versenyző mérkőzik meg egymással, köztük 228 magyar íjászért szoríthatunk.

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