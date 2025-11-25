NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Donald Trump elnöki kegyelmet adott két pulykának

Kegyelmet adott az amerikai elnöki hivatalba szállított két pulykának Donald Trump kedden, követve a Hálaadás ünnepéhez kapcsolódó hagyományt.

  • 2025. november 25., kedd 21:37
Az elnök a Fehér Ház kertjében tartott félig komoly, félig tréfás eseményen kijelentette, hogy "teljes, abszolút és feltétel nélküli" elnöki kegyelemben részesíti a pulykákat.

Donald Trump az ünnepi köszöntőjében kifejtette, hogy az idei Hálaadáskor az amerikaiaknak kevesebbet kell fizetniük a vacsora hozzávalóiért, és az ország összességét tekintve javuló közbiztonságban ünnepelhetnek, különösen, ami a fővárost, Washingtont illeti.

Donald Trump helyenként tréfás hangulatú beszédében odaszúrt elődjének, Joe Bidennek, és megjegyezte, hogy mivel az egy évvel korábbi elnöki kegyelmen nem saját kézzel aláírt szignó szerepel, így a 2024-es fehér házi pulykákat az a veszély fenyegeti, hogy levágják őket. Ezt követően bejelentette, hogy ennek megakadályozása érdekében utólagosan megerősíti a védelmüket egy saját kézzel aláírt elnöki kegyelem formájában.

A pulykatenyésztők szervezetének előrejelzése szerint az amerikaiak az idei ünnepkor mintegy 30 millió pulykát fogyasztanak el.

A pulykáknak szóló elnöki kegyelem hagyományának gyökerei Abraham Lincoln elnök korszakáig nyúlnak vissza, de az első hivatalos ceremóniát 1989-ben George Bush vezette be, és azóta minden évben megtartják.

Fotó: Shutterstock

