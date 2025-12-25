A Szaloncukor nélkül ma már elképzelhetetlen a magyar ünnep, hiszen ez az édesség a gyerekkorunk ízét őrzi. Bár a karácsonyfa állítása eredetileg nem a mi ötletünk volt, a fára aggatott csemege, amelyet a híres író, Jókai Mór még kedvesen szalonczukkedlinek hívott, az évszázadok alatt igazi hungarikum lett. Ez a hagyományos karácsonyi édesség valójában nem más, mint egy selyempapírba csomagolt finomság, amely nélkül egyszerűen nincs meg az ünnepi hangulat varázsa a magyar otthonokban.