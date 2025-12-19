A tolerancia bajnokai tönkre akarták tenni a családi vállalkozást: vegán terror a Ferenc téren

Az Adventi piacok elvileg a békéről szólnának, de a Ferenc téren a vegánok valóságos keresztes hadjáratot indítottak a tradicionális malacsütés ellen, mert szerintük elfogadhatatlan számukra a nyilvános malac sütés. A 9. kerületi helyszínen akkor szabadult el a pokol, amikor páran jelezték, hogy a gyerekeknek ez lelkileg megterhelő látvány, sőt, az „elfogadás” nevében – micsoda irónia – követelték a sülthús eltüntetését a szemük elől. Csaba, a tulajdonos hiába kordonozta el a területet, a toleranciabajnokok olyan abszurd ötletekkel álltak elő, hogy vágják le a sülő malac fejét, majd amikor ez a konyhatechnológiai képtelenség nem történt meg, az interneten lendültek támadásba. A 8 éve épülő családi vállalkozást koordinált lepontozással próbálták tönkretenni, hiszen tudjuk, manapság a szolgáltatások minőségéről az interneten látott értékelés dönt üzleti élet és halál felett. [KÉP HELYE] A történet szerencsére happy enddel zárult, mert a józan többség összefogott, és a pozitív értékelésekkel helyreállították a becsületet, bizonyítva, hogy a normalitás még mindig erősebb a hisztériánál.

