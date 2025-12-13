19 milliárd a tudásra: Így zárkóznak fel a digitális analfabéták

Végre startol a DIMOP Plusz, amely tényleges mentőövet dob azoknak, akiknek a technológia még kínaiul van. A program lényege a digitális kompetencia gyakorlatias fejlesztése, mert az elmélettel már tele a padlás. Sokan evidenciának veszik az okoseszközök magabiztos használatát, pedig rengetegen küzdenek még az alapokkal is. Éppen ezért a kiemelten hátrányos helyzetű emberek kapják a legnagyobb figyelmet a most induló képzéseken. Ez a megszerzett tudás lehet a kulcs a sikeres munkaerőpiaci integrációhoz a mai, felgyorsult világban. A projekt ékes bizonyítéka annak, hogy az egész életen át tartó tanulás nem csak egy hangzatos, üres brüsszeli frázis.