Élet és halál a fagyos mélyben! Megnéztük, hogyan dolgoznak a Pest vármegyei hősök

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat profijai nem várnak a csodára. Számukra a jégről mentés rutinfeladat. Az Omszki-tó fagyos felszínén tesztelték tudásukat a napokban. A 10-12 centiméteres jégvastagság bárkit könnyen megtéveszthet. Balázs László szolgálatvezető szerint a folyamatos gyakorlás elengedhetetlen. A katasztrófavédelem vállvetve küzd velük minden bajbajutottért. Legyen szó jégbe fagyott madárról vagy eltévedt kirándulóról, az életmentés náluk nem ismer határokat. A tudatos és felkészült téli túrázás minden felelős állampolgár alapköve. A szakértelem és a józan paraszti ész náluk a biztos választás.