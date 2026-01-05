Kéményseprővel indította a 2026-os évet Zalaegerszeg polgármestere

Balaicz Zoltán számára a 2026-os esztendő is a szerencse jegyében indult, hiszen a városvezetőt Fodor Sándor Zsolt kéményseprő látogatta meg a városházán. Zalaegerszeg első embere szerint a babonák kapaszkodót jelentenek a rohanó világban, így nem véletlen, hogy Zalaegerszeg polgármesterének első vendége idén is a fekete ruhás iparos volt. Ennek a gesztusnak immár több mint 30 éves hagyománya van a zalai megyeszékhelyen, ami a statisztikák szerint be is váltja a hozzá fűzött reményeket. A lakosság tudatossága is javul, amit jól mutat, hogy tavaly jelentősen emelkedett a nem kötelező kéményellenőrzéseik száma a családi házakban.