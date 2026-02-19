NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Hátborzongató pillanat: Frankenstein teremtménye néz ki az ablakon Bathben

Sokan ismerik Frankeistein történetét, azonban kevesen tudják, hogy írója alig 20 éves nő volt.

Angliában Bath városában, egy sorház egyik ablakából egyik leghíresebb lakója figyeli a járókelőket, maga Frankenstein doktor lénye.

A Frankenstein, történetet a mindössze 19 éves Mary Shelley írta. A regény 1918-ban jelent meg először.  Sajátos története miatt, a populáris kultúrán keresztül meghatározta a későbbi horrortörténetek és filmek műfaját.

A könyv mára számos színházi és filmadaptációt inspirált.

A Frankenstein történetet sokszor értelmezik félre. 

A különböző feldolgozásokban elveszett a mű igazi mondanivalója, ami a magány és a kirekesztettség érzéseinek leírása. A későbbi színházi vagy filmes adaptációk mind, lélektelen Zombiként ábrázolják Mary Shelley lényét.

 

