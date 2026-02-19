Hátborzongató pillanat: Frankenstein teremtménye néz ki az ablakon Bathben

Angliában Bath városában, egy sorház egyik ablakából egyik leghíresebb lakója figyeli a járókelőket, maga Frankenstein doktor lénye.

A Frankenstein, történetet a mindössze 19 éves Mary Shelley írta. A regény 1918-ban jelent meg először. Sajátos története miatt, a populáris kultúrán keresztül meghatározta a későbbi horrortörténetek és filmek műfaját.

A könyv mára számos színházi és filmadaptációt inspirált.

A Frankenstein történetet sokszor értelmezik félre.

A különböző feldolgozásokban elveszett a mű igazi mondanivalója, ami a magány és a kirekesztettség érzéseinek leírása. A későbbi színházi vagy filmes adaptációk mind, lélektelen Zombiként ábrázolják Mary Shelley lényét.