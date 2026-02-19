NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kormányinfó után – A stratégiai készletek felszabadítása sakklépés volt az ukrán olajzsarolás ellen

Pattanásig feszült a helyzet Budapest és Kijev között, miután a Barátság kőolajvezeték leállítása miatt Magyarország felfüggesztette Ukrajna gázolaj-utánpótlását. A Kormányinfót követően Móna Márk újságíró és Both Hunor, az Ellenpont operatív vezetője a HírTV stúdiójában rámutattak: Gulyás Gergely miniszter bejelentései egyértelmű üzenetet küldtek az ukrán vezetésnek, miszerint a magyar energiaellátás veszélyeztetése nem maradhat további válasz nélkül. A szakértők szerint míg Kijev politikai zsarolással próbál nyomást gyakorolni, Magyarország a Donald Trump-féle Béketanács alapítójaként már egy új, pragmatikus külpolitikai korszakot épít, amelyben a nemzeti érdekek és a béke előmozdítása áll a fókuszban.

 

