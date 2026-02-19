Elképesztő természeti csoda Villány mellett

Még néhány hétig gyönyörködhetünk a magyar kikerics virágzásában a Siklós és Villány között magasodó Szársomlyó hegyen. Ez a különleges növény Magyarországon kizárólag itt fordul elő, és az elsők között bont szirmot – még a hóvirágot is megelőzve.

A magyar kikerics nemcsak ritkasága miatt figyelemre méltó: a villányi borok védelmét és hitelét is jelzi, és sokak számára ismerős lehet a régi kétforintos érméről is, amelynek egyik oldalát díszítette.

A fehéres-lilás szirmú magyar kikerics fokozottan védett növény, természetvédelmi értéke százezer forint. Megfigyelése különleges élményt jelent a természetkedvelők számára. Ha a hűvös idő kitart, virágzása akár február végéig is eltarthat. A növény vezetett túrák keretében, szerdától vasárnapig tekinthető meg a Szársomlyón.