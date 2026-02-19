NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Több tucat város, egy küldetés: közösséget építenek a konzervatív fiataloknak

Országjárásra indul az Ifjúsági Kereszténydemokrata Közösség.

  • Radar
  • 4 órája
  • Forrás: HírTV
A KDNP ifjúsági tagozata több tucat helyszínen találkozik a fiatalokkal, hogy helyben, személyesen beszéljenek a legfontosabb ügyekről – jövőkép, identitás, család és közélet.

A tét most az, ki tud valódi kapcsolatot építeni a fiatal generációval – nem online üzenetekkel, hanem kézfogással és jelenléttel.

Az IKSZ évtizedek óta szervez közösséget a kereszténydemokrata, konzervatív értékrenddel azonosuló fiataloknak. Teret építenek azon közéleti szerepre készülő tagjainak, akik nemcsak ápolják, hanem terjesztik is a keresztény és nemzeti értékeket. Céljaik között szerepel az ifjúságot érintő problémákra való gyors és pontos reagálás, továbbá a határokon átívelő magyar fiatalokkal való együttműködés.

 

