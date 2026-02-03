Fehér pokol vagy téli csodaország? Nógrádban elszabadult a tél, a közlekedés csúszós tánccá változott!

Igazi téli mesevilággá, vagy éppen csúszós csapdává változott a táj, ugyanis az intenzív havazás Nógrádban nem kíméli az autósokat. A déli órák óta szakad, a további öt centiméter friss hó pedig estig garantáltan megérkezik, így a forgalom lelassult, de szerencsére még mozog. A téli útviszonyok veszélye mindenkit óvatosságra int, miközben Molnár Péter tudósítása szerint a hókotrók és a sofőrök küzdenek az elemekkel. A hóhelyzet a közutakon kritikus lehet, ha nem figyelünk, de a látvány lenyűgöző.

A nógrádi dombokon a fizika törvényei most szigorúbbak: aki nem figyel, az árokban köthet ki. Bár teljes útzár nincs, a tempó a csigákéval vetekszik, és ez így is van jól. Inkább érjünk haza később, de egyben! A meteorológusok nem tévedtek, a tél megmutatta az erejét, és úgy tűnik, estig nem is ereszt a szorításából. Aki teheti, maradjon a meleg szobában, és élvezze a látványt az ablakból – az utak most a bátraknak és a téli gumival rendelkezőknek valók.