Utazási trendek és élmények testközelből

Horváth Brigitta, kiállítás igazgató, utazás kiállítás: "Vannak egyébként olyan élménypontjaink, mint Aeropark,tehát ott lehet kipróbálni a repülőgép, szimulátor, illetve pilótáktól lehet kérdezni. Van ugye e-bike testandshow, karaván szalonunk,maga az utazás kiállítás, ami az egész bázisát adja ennek a rendezvénynek, és egy hajó kiállításunk a szomszédos pavilonban." A különböző standoknál rengeteg program ajánlatot kaphattak a kiérkező vendégek, legyen szó kirándulásról, gasztronómiáról illetve kultúráról.