100 éves lett Micimackó – így emlékezik rá most a világ

Kevés mesefigura vált olyan időtlenné, mint Micimackó, aki idén ünnepli századik születésnapját. A világ egyik legismertebb mackója azonban nem a fantázia világában, hanem egy gyermekszobában született meg. Most pedig egy interaktív kiállítással tisztelegnek a méz imádó mackó előtt Londonban.

A történet alapját Alan Alexander Milne író kisfiának, Christopher Robinnak a plüssmackója adta, amelyet a család 1921-ben vásárolt Londonban. A fiú többi játékállata – Malacka, Füles, Kanga és Zsebibaba – szintén helyet kapott a későbbi történetekben. A mesék helyszínét, a Százholdas Pagonyt az angliai Ashdown Forest tájai inspirálták, ahol a Milne család vidéki háza volt és a hol a kis Róbert sokat barangolt.

Micimackó sikere azóta is töretlen: a kedves, kissé lassú gondolkodású, de bölcs mackó történetei száz év után is ugyanúgy szólnak gyerekekhez és felnőttekhez.