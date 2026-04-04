Milyen autóhoz milyen ruházat illik?

A Harsány ezen adásában több színes, érdekes téma mellett arról is szó volt, hogy vajon létezik-e az a pénzösszeg, amiért egy büszke autós hajlandó végleg a buszmegállóba költözni? A legutóbbi Harsányban a vendégek – Orsovai Reni, Németh Kristóf, Sebők Vili és Sipos Peti – egy meglepő máltai kormányzati kezdeményezés kapcsán keresték a választ: megvásárolható-e a környezettudatosság? Míg Máltán 25 ezer euróval csábítják le a fiatalokat a volán mögül, a stúdióban kiderült: a magyar virtus azonnal a „kiskapukat” és az álszakállas titkos vezetést kezdi vizionálni. A beszélgetés azonban hamar túllépett a közlekedési káoszon. A vendégek őszintén vallottak arról, hogy a divatban és a reklámszerződések világában hol húzódik a vörös vonal. Megtudhattuk, miért nem reklámozna Német Kristóf energiaitalt, és miért hord egyre több férfi „női táskát” 2026-ban. Egy adás a stílusról, az elveinkről és arról a belső gátról, amit még a legvonzóbb pénzköteg sem tud mindig áttörni.