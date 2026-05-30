A sofőr rosszulléte okozhatta a balesetet Pécs és Hird között, sok a sérült

Fának ütközött, majd árokba hajtott egy gyermekeket szállító autóbusz a 6-os főúton Pécs és Hird között, a sofőr meghalt-közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Sok a sérült, a kiérkező mentők azonnal megkezdték az ellátásukat. Teljes útzár mellett, óriási erőkkel zajlik a mentés.

Helyi hírportálok szerint a busz Pécsről indult szombaton kora reggel, a balesetet pedig a sofőr rosszulléte okozhatta.