Szabadság vagy tiltás? Franciaország lépése sokkolta a fiatalokat

A közösségi média ma már a fiatalok mindennapjainak része. A kérdés az, hol húzzuk meg a határt a védelem és a szabadság között. Franciaország most ebben próbál egyensúlyt találni a korhatár szabályozással, de hogy mindez megoldást jelent-e, az egyelőre még nyitott kérdés.

Franciaország egy olyan döntés előtt áll, amely jelentősen átalakíthatja a közösségi média használatát, és várhatóan nem lesz népszerű a fiatalok körében. A francia szenátus már jóváhagyott egy javaslatot, amely a 15 év alattiak közösségimédia-használatának korlátozására irányul.



2023-ban pedig már elfogadtak egy törvényt Franciaországban, amely szülői engedélyhez kötötte a közösségimédia-használatot a 15 év alattiak számára, de az uniós szabályokkal való ütközés miatt az végül nem lépett hatályba.

Az intstagram és a YouTube anyavállalata bírósági vizsgálat alá került azzal az állítással, hogy platformjaik a fiatalok mentális egészségügyi válságát szítják. Egy 20 éves nő perelte be a cégeket, beadványa szerint a közösségi média használata vezetett nála öngyilkossági gondolatokhoz is. Az ítélethozatal során az esküdtszék hárommillió dolláros (egymilliárd forint) jóvátételt állapított meg a felperes javára



A vita tehát továbbra is nyitott: korlátozás vagy tudatosabb használat? Egy biztos — a közösségi média szerepe a fiatalok életében egyre nagyobb, és erre a döntéshozóknak is reagálniuk kell.

