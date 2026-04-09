Szenzáció Toszkánából: élnek még Leonardo da Vinci leszármazottai

Megtalálták Leonardo da Vinci leszármazottait Toszkánában. Az olasz polihisztor Y kromoszómáját a firenzei egyetem kutatói azonosították be több toszkán férfin, akik mind a Vinci vezetéknevet viselik továbbra is. A Radar stábja azzal a biológus professzorral beszélt, aki a kutatást vezeti.

Leonardo di ser Piero da Vinci 1452 április 15-én született a toszkánai Vinci település Anchaino (Ánkiánó) nevet viselő frakciójában. A világhírű polihisztor édesapja Piero egy firenzei jegyző volt, aki nem a monogámiáról volt híres. Leonardonak így összesen 24 testvére született, akik majdnem mind férfiak voltak. Egy amerikai-olasz projektnek köszönhetően ezen a vonalon indult el a DNS-ek felkutatása a 600 éves családfa felrajzolásával. Ebben toszkán történészek segítettek, akik beazonosították a feltételezett férfi ági rokonokat és megkeresték őket. Egy több mint 400 fős családfát rajzoltak fel, amely 21 generációt ölel fel, és 1331-ig nyúlik vissza.