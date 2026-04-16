Tavaszköszöntő fesztivállal indult a szezon Balatonkenesén

A Balaton nem csak nyáron él. Balatonkenesén most a tavaszt köszöntötték – több mint ezer emberrel, gulyással, programokkal és azzal a céllal, hogy közösséget építsenek a szezon előtt. A környező településekkel közösen teremtve meg a térségi együttműködést.

A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület egy tavaszköszöntő fesztivállal indította a szezont. A főszervező egyesület elnökeként Revuczky Karion igyekszik nemcsak a Balaton parti településeket, de a környéket is vonzóvá tenni a pihenni vágyók számára a főszezonon kívül is.

A cél nemcsak a turisták, hanem a helyiek megszólítása volt.



A térségi összefogásban Várpalota is fontos szerephez jut. A polgármester szerint a Balaton közelsége számukra is komoly előnyt jelent.

A vendéglátó Balatonkenese polgármestere pedig a családokat és a helyi közösségeket tartja a település legfontosabb építőkövének.





